Twee genomineerden Joost Zwagerman Essayprijs weg om AI-gebruik

AMSTERDAM (ANP) - Twee van de vijf genomineerde essays voor de Joost Zwagerman Essayprijs dingen niet meer mee naar de prijs. De jury meldde vrijdag dat een scan met AI-detector Pangram heeft uitgewezen dat de teksten (deels) met behulp van kunstmatige intelligentie tot stand zijn gekomen. De auteurs van deze essays hebben hun inzendingen ingetrokken. Een en ander volgde op een melding van studentenblad Propria Cures.

"Als het om teksten en hun betrouwbaarheid gaat, leven we in ingewikkelde tijden. Iedereen worstelt met de gevaren van AI", aldus de jury. Die benadrukt dat de essayprijs bedoeld is voor schrijftalenten, "en het is niet alleen van groot belang dat het werk van de genomineerden boven elke twijfel verheven staat, maar ook dat het winnende essay is ontstaan vanuit een geheel eigen kijk op de wereld." De Joost Zwagerman Essayprijs zal het reglement en de procedures aanscherpen.

De prijs, waaraan een bedrag is verbonden van 7500 euro, wordt sinds 2018 jaarlijks uitgereikt op de geboortedag van Joost Zwagerman. Dat gebeurt dit jaar in Theater de Vest in Alkmaar.