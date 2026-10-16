Gebroeders Coen willen weer samen een film maken

Regisseurs en broers Ethan en Joel Coen zijn van plan weer samen een film te maken. Dat vertellen de broers aan het Franse persbureau AFP. "We worden oud. Het kan maar beter in de nabije toekomst zijn", zei de 71-jarige Joel. Zijn jongere broer Ethan is 69 jaar oud.

"We hebben een aantal dingen in onze bibliotheek, dingen die we eerder hebben geschreven", vertellen de broers. "En dan zijn er nog andere dingen waarover we scripts wilden schrijven, maar waar we nooit aan toegekomen zijn." Over hun nieuwe gezamenlijke project willen de regisseurs nog geen details geven.

De broers namen een pauze van hun gezamenlijke werk om zich te richten op andere projecten. Samen maakten ze eerder al bekende films als The Big Lebowski, Fargo, No Country for Old Men en True Grit. Hun laatste film samen was The Ballad of Buster Scruggs uit 2018.