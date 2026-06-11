VOGELWAARDE (ANP) - Bij het ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 nabij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn donderdagmiddag twee kinderen en één volwassene overleden. Vier kinderen raakten zwaargewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de veiligheidsregio.

Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van veertien fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens hun schoolkamp.

De tweede begeleider en de overige kinderen zijn opgevangen. "Voor hen en hun naasten wordt hulp georganiseerd", schrijft de veiligheidsregio.