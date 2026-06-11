Het zesde seizoen van de populaire spionnenserie Slow Horses gaat op 16 september in première. Dat heeft Apple TV+ donderdag bekendgemaakt.

De serie gaat over een aparte divisie van MI5 voor spionnen met een smet op hun blazoen. De hoofdrollen worden gespeeld door onder anderen Gary Oldman, Kristin Scott Thomas en Jonathan Pryce.

Slow Horses is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Mick Herron. Vorig jaar kondigde de streamingdienst al aan dat de serie ook een zevende seizoen krijgt. Het is nog niet bekend wanneer die reeks verschijnt.