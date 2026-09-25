Twee mannen aangehouden voor inbraak brandweerkazerne

MOORDRECHT (ANP) - De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreider buit, een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen.

De verdachten zijn een 31-jarige man uit Gouda en een 39-jarige man uit Breukelen. Ze werden in hun woningen aangehouden. Ze worden vrijdag voorgeleid aan een rechter-commissaris, zegt een politiewoordvoerder.

In 2026 is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Vaak wordt daarbij materiaal gestolen dat criminelen ook bij inbraken kunnen gebruiken. Of de twee verdachten ook verantwoordelijk zijn voor andere inbraken, wordt nog onderzocht. De gestolen spreider wordt zo snel mogelijk aan de brandweer teruggegeven, zegt de politie.