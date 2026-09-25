SIENNA SPIRO voor het eerst bovenaan Album Top 100

SIENNA SPIRO staat voor het eerst bovenaan de Nederlandse Album Top 100. De 20-jarige Britse zangeres stijgt met haar debuutalbum Visitor van de tweede naar de eerste plaats, meldt samensteller GfK. Roxy Dekker, die vorige week de koppositie heroverde, zakt met SUPERSTAR naar plek 3.

Spiro brak vorig jaar internationaal door met het nummer Die On This Hill. Haar debuutalbum Visitor verscheen afgelopen zomer en werd bij de release het snelst verkopende debuutalbum van 2026 in het Verenigd Koninkrijk. De zangeres combineert op de plaat pop en soul en zingt onder meer over liefde, verlies en vergankelijkheid.

Olivia Rodrigo staat deze week op de tweede plaats met you seem pretty sad for a girl so in love. De hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 is Miley met Persuades op nummer 7.

Album Top 100 week 39

1. (2) SIENNA SPIRO - Visitor

2. (3) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

3. (1) Roxy Dekker - SUPERSTAR

4. (4) Lil Kleine - F*CK KLEINE

5. (5) Michael Jackson - Thriller

6. (6) Olivia Dean - The Art of Loving

7. (-) Miley - Persuades

8. (8) De Staat - De Staat

9. (7) Fleetwood Mac - Rumours

10. (8) New Wave - New Wave