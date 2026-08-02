URK (ANP) - Bij een explosie op een zeilboot in de buurt van Urk zijn twee personen te water geraakt. Zij zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de twee mensen eraan toe zijn, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland niet.

Diverse hulpdiensten werden zondagmiddag opgeroepen vanwege het incident. Ambulances, politie en brandweer kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en de KNRM werd gealarmeerd. Inmiddels is er afgeschaald, omdat duidelijk is dat alleen de twee mensen die uit het water zijn gehaald aan boord zaten.

De oorzaak van de explosie op de boot is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder gaat het om een zeilboot van 7 tot 8 meter lang en komt er een berger om deze uit het water te halen.