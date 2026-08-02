Vin Diesel is zeer tevreden met het script voor de aankomende elfde Fast & Furious-film. De acteur en producent liet op Instagram weten dat hij het script voor Fast Forever heeft gelezen en hij noemde het zelfs "het beste script dat hij in decennia heeft gelezen".

Diesel voegde eraan toe dat hij zelfs tranen heeft gelaten. "Ik huil nog steeds", aldus de acteur, die al sinds de eerste film uit 2001 Dominic Toretto speelt.

De naar verluidt laatste Fast & Furious-film moet in maart 2028 in de bioscopen te zien zijn. Vin Diesel hintte eerder dat de filmfranchise een vervolg zou krijgen in de vorm van televisieseries.