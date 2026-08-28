Twee vermiste Nederlanders waren op bedevaart naar Tibet

DEN HAAG (ANP) - Twee van de Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op terugtocht van een bedevaart naar Tibet. Dat bevestigt een woordvoerder van de Isha Foundation, de organisatie achter de reis, na berichtgeving van De Telegraaf.

De 51-jarige Maaike en de 29-jarige Christiaan zijn onderdeel van een groep van tachtig mensen die vanuit de Nepalese hoofdstad Kathmandu waren vertrokken naar de als heilig beschouwde Tibetaanse berg Kailash. Ze waren woensdag op de weg terug en net bij de grensovergang van China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep.

"Wij staan in direct contact met de families en dierbaren van de getroffen personen", zegt de woordvoerder. Hij kon niet zeggen uit welke gemeenten de twee Nederlanders komen.

De Isha Foundation heeft centra in verschillende landen en wordt geleid door de Indiase yogi Sadhguru. Die zei woensdag in een emotionele videoboodschap dat er geen informatie is over wat er met de groep is gebeurd, maar dat "gezien de omvang van de verwoesting" het er slecht uitziet. De leider van de pelgrimsgroep liet negen minuten voordat de overstroming plaatsvond weten te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is door de overstroming "weggevaagd", zegt Sadhguru.

Een derde Nederlander die wordt vermist, is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont.