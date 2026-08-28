U2 brengt Pogues-cover uit voor Shane MacGowan

U2 heeft een cover uitgebracht van het nummer Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah van The Pogues. De Ierse band nam het nummer op voor een eerbetoon aan de in 2023 overleden Pogues-zanger Shane MacGowan, meldt muziekblad NME.

De cover komt op het album 20th Century Paddy - The Songs Of Shane MacGowan, dat op 13 november verschijnt. Ook onder anderen Bruce Springsteen, Johnny Depp, Hozier, Tom Waits en The Libertines werkten mee aan het album. Springsteen bracht eerder al zijn versie van A Rainy Night In Soho uit.

U2-gitarist The Edge noemt MacGowan in een verklaring iemand "vol tegenstrijdigheden". Volgens hem vond de zanger een eigen stem die zowel geworteld was in de Ierse traditie als paste bij de punkmuziek van zijn tijd. U2 en MacGowan waren bevriend en traden in het verleden meerdere keren samen op.

MacGowan overleed in november 2023 op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking. De helft van de artiesteninkomsten van het tributealbum gaat naar een organisatie die daklozen in Dublin helpt.