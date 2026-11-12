DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met het pakket aan belastingen voor 2027. Coalitiepartij VVD stemde tegen, nadat een voorstel van PRO en Volt voor een hogere belasting op vermogens eerder die avond aan dat pakket werd toegevoegd.

Uiteindelijk stemden 76 Kamerleden voor, een nipte meerderheid. Behalve coalitiepartijen CDA en D66 en oppositiepartijen PRO en Volt steunden ook ChristenUnie, DENK, Partij voor de Dieren en 50PLUS de wet.

Volgens Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren was het een keuze tussen "chaos of samenwerken". Ze wees erop dat miljonairs meer gaan betalen door de aanpassingen aan het belastingplan. "Het is niet perfect, het is een begin."