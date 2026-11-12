Het programma LUBACH komt vrijdag met een extra uitzending door de coalitiecrisis in Den Haag. Dat maakte presentator Arjen Lubach donderdag aan het begin van de uitzending bekend. "Dat hebben we te danken aan die prutsers in Den Haag", verduidelijkte hij.

Normaal besteedt LUBACH op donderdag aandacht aan één groot onderwerp, onder de noemer 'diepduikdonderdag'. Maar de uitzending van donderdag is volledig gewijd aan de coalitiecrisis. "Het wordt dus diepduikvrijdag", aldus Lubach. "We zoeken nog uit hoe dat juridisch zit en of dat ook mag van Europa."

Overigens gaf de presentator meteen een winstwaarschuwing dat zijn programma "iets eerder wordt opgenomen. Dus als jij dit ziet, is het kabinet misschien al lang gevallen. Of zijn Heinen en Jetten op de vuist gegaan in vak K."