OUDDORP (ANP) - Bij de grote brand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is tot dusver 2000 vierkante meter aan natuur verloren gegaan. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brand ontstond donderdagmiddag en verspreidt zich sinds donderdagavond niet verder, maar is nog niet onder controle.

Door het aanbrengen van stoplijnen heeft de brandweer verspreiding van het vuur tegengehouden. Stoplijnen worden gemaakt door een strook groen met speciale sproeiers te bevochtigen. Het vuur blijft dan binnen een afgezet gebied woeden.

De helikopter van Defensie die donderdagavond hielp bij het bestrijden van de brand is teruggekeerd naar vliegbasis Gilze-Rijen, meldt de luchtmacht. De helikopter haalde het bluswater uit de Haringvliet.

Blushelikopters worden niet ingezet in het donker, onder meer omdat dat gevaar kan opleveren voor brandweerlieden op de grond. De woordvoerder zegt "heel blij te zijn met de inzet", vanwege de grote hoeveelheden water die de helikopter op het vuur heeft gedropt.