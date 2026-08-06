Alex Jenkinson, de man die ervan wordt verdacht Andrew Mountbatten-Windsor te hebben bedreigd, zou tijdens dat moment achter de oud-prins zijn aangerend. Ook droeg hij op dat moment een bivakmuts, melden Britse media op basis van een tussentijdse hoorzitting. In de rechtbank in Londen werden donderdag delen van de getuigenverklaring van Mountbatten-Windsor voorgelezen.

De jongere broer van koning Charles verklaarde dat hij tijdens een wandeling met zijn honden op het landgoed Sandringham een auto zag waarvan hij vermoedde dat deze van persfotografen was, waarna hij en zijn beveiligingsteam "langs de auto reden". Mountbatten-Windsor zei dat een man "zich omdraaide en mij aankeek - hij droeg een bivakmuts". Volgens de voormalige prins begon Jenkinson naar hem "te sprinten" toen hij zich realiseerde wie hij was.

Jenkinson werd op 6 mei gearresteerd nadat hij dreigend gedrag had vertoond richting Mountbatten-Windsor. Toen de man werd aangehouden, bleek hij in het bezit van een bijl te zijn. Jenkinson ontkent de aanklachten tegen hem.

De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in december. Naar verwachting zal Mountbatten-Windsor via een videoverbinding getuigen.