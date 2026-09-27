Universiteit Maastricht schorst student uit Gaza om onlinefilmpje

MAASTRICHT (ANP) - De Universiteit Maastricht schorst een uit Gaza afkomstige student na commotie over een door hem geposte onlinevideo, waarin hij naar beelden kijkt over Palestijnse strijders in gevechtsuniformen en lijkt te zeggen: "Seventh of October. This is me" (7 oktober, dit ben ik), terwijl hij naar het tv-scherm wijst.

Op de genoemde datum, 7 oktober 2023, pleegde Hamas een enorme reeks aanslagen op Israëlische plaatsen, waarbij zo'n 1200 doden vielen. De student heeft de post inmiddels verwijderd.

"De post en ook de reacties daarop en vervolgberichten op verschillende sociale-mediakanalen zijn zodanig dat we bezorgdheid en onrust onder studenten en medewerkers niet kunnen uitsluiten", bevestigt de universiteit na berichtgeving van De Telegraaf. "Om die reden hebben we besloten dat de student voorlopig wordt geschorst en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs."

Tijdens de schorsing wordt "uitgezocht of en onder welke voorwaarden de student zijn studie kan vervolgen". Naar de video zelf zegt de universiteit geen onderzoek te kunnen doen.