Leah Behn overweldigd door reacties op dansshow

Leah Behn, een nichtje van de Noorse koning Haakon, wordt overspoeld met reacties op haar deelname aan Skal vi danse, de Noorse versie van Dancing with the Stars. Zaterdag was ze voor het eerst in het tv-programma te zien.

"We hebben onze eerste dans bij Skal vi danse gedanst! Ik ben echt overweldigd door alle lieve reacties, ontzettend bedankt!", schrijft de 21-jarige Behn, de middelste dochter van prinses Märtha Louise. "Het was echt magisch om op de dansvloer te staan!"

Behn en haar danspartner Andreas Hiim kregen in de uitzending de op twee na hoogste score. Ook sprak Behn in het programma voor het eerst publiekelijk over het overlijden van haar opa koning Harald eind vorige maand. Ze zei dat de dansoefeningen een therapeutische werking op haar hebben gehad.