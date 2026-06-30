USAR-team in Venezuela 'volop ingezet'

CARACAS (ANP) - Het Nederlandse USAR-team in Venezuela is maandag "volop ingezet, onder zware omstandigheden", laat de organisatie dinsdag weten. Zo hebben zij het Venezolaanse Rode Kruis ondersteund bij de stabilisatie van een jongen die kort daarvoor was gered. De jongen is overgebracht naar een ziekenhuis in Caracas.

Ook dinsdag zijn de teams bezig "met een breed pakket aan werkzaamheden". Ze inspecteren bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade en woningen van ambassadepersoneel op schade en veiligheidsrisico's. Ook richten ze voor hen een tijdelijke werkplek in als uitwijklocatie.

Het Nederlandse USAR is met 64 mensen en 8 honden afgereisd om te zoeken naar overlevenden na de verwoestende aardbevingen in het Zuid-Amerikaanse land. Het team keert komend weekend terug naar Nederland. Tot die tijd "blijven we ons onverminderd inzetten om ook in deze fase zo veel en goed mogelijk te kunnen helpen", aldus USAR.