Koningin Máxima opent nieuw batterijpark in Flevoland

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag in Lelystad een nieuw batterijpark bij de Máxima-centrale geopend. De koningin opende het park van energiebedrijf ENGIE met een druk op een blauwe knop. Ze kreeg daarbij hulp van twee basisschoolleerlingen.

Het gaat om een park met 160 industriële batterijen, waarin opgewekte zon- en windenergie wordt opgeslagen. Het batterijpark kan vanuit de accu's maximaal 90.000 huishoudens drie uur lang van stroom voorzien, meldt Omroep Flevoland, dat bij de opening aanwezig was.

De koningin kreeg ook een rondleiding door het batterijpark. Aansluitend kreeg ze van leerlingen uit groep vijf een toelichting op hun schoolproject over duurzame energie. In de 'operatorroom' kreeg de koningin uitleg over de werking van de centrale en de rol van het batterijpark binnen het energiesysteem.