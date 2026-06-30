Utrecht verbiedt weer klimaatdemonstratie op Ring A12

UTRECHT (ANP) - De gemeente Utrecht verbiedt wederom een demonstratie van XR-klimaatactivisten op de Ring A12. Dat is te lezen in een bericht op de gemeentewebsite. Burgemeester Sharon Dijksma laat weten dat mensen die de snelweg toch op gaan vervolgd kunnen worden. De demonstratie staat gepland voor 4 juli.

De gemeente benadrukt dat het betreden en blokkeren van een snelweg verboden en strafbaar is. Daarbij wijst Utrecht op ernstige risico's voor de veiligheid van demonstranten en andere weggebruikers. Ook zouden hulpdiensten met spoed last kunnen krijgen van een blokkade. Burgemeester Dijksma roept iedereen "nadrukkelijk" op zich aan de wet te houden en geen gevaarlijke situaties te veroorzaken. De gemeente geeft aan demonstranten die toch naar Utrecht komen die dag door te verwijzen naar het Domplein.

Utrecht roept weggebruikers op de auto op 4 juli te laten staan en het ov te pakken. Verkeershinder op en rond de A12 is volgens de gemeente "niet uit te sluiten".