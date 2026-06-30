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Geen treinverkeer tussen Rotterdam en zuiden tot zaterdagmiddag

30 jun , 18:58Landelijk
anp300626170 1
ANP
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ROTTERDAM (ANP) - Treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland ligt nog langer stil dan gedacht. Dat meldt ProRail. Volgens de spoorbeheerder duurt het nog ten minste tot aankomende zaterdagmiddag voordat de stroomstoring na een brand in een kabelgoot verholpen is.
Eerder werd gemeld dat de werkzaamheden tot donderdagavond zouden duren; nu verwacht ProRail dat op zaterdag om 15.00 uur er weer gereden kan worden.
Het herstel duurt volgens ProRail langer omdat het inventariseren en herstellen van de kabels veel tijd kost. Ook moeten verschillende aannemers aan de slag met de beschadigde kabels. Daarbij komt ook nog eens dat de sporen, doordat ze niet in gebruik zijn, moeten worden ontroest.
De brand in de kabelgoot in de buurt van station Rotterdam Stadion ontstond maandagochtend. Sindsdien ligt het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land plat.
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