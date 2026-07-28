Vakantiegangers claimen nog niet massaal schade om natuurbranden

DEN HAAG (ANP) - Verzekeraars hebben de eerste schademeldingen binnen van vakantiegangers die zijn getroffen door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk, maar dit zijn er nog niet veel. Mensen bellen tot nu toe vooral om informatie in te winnen over hun reis- en annuleringsverzekering als zij niet meer naar hun bestemming willen of voortijdig willen vertrekken. Dat melden verzekeraars NN, Interpolis en ANWB.

Interpolis kreeg sinds donderdag meer claims via de annuleringsverzekering door de natuurbranden, al is een aantal onbekend. NN, dat naast Nationale-Nederlanden ook de merken ING Verzekeringen, OHRA, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen voert, ontving sinds vorige week ongeveer zestig meldingen van vakantiegangers in Zuid-Frankrijk en Spanje. Bij ANWB zijn het er ook enkele tientallen.

Volgens NN en ANWB zijn dit nog geen hoge aantallen. De verwachting is dat het verder oploopt. Zo zijn Nederlanders geëvacueerd vanaf hun camping en weten zij de schade pas zodra zij daarnaartoe kunnen terugkeren.