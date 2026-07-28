Zorgen prins Albert over Europese natuurbanden

Prins Albert van Monaco uit zijn zorgen over de vele natuurbranden die in Europa woeden. Tegelijkertijd laat de vorst weten dat hij en zijn vrouw prinses Charlène meeleven met alle slachtoffers.

"Onze gedachten gaan uit naar de getroffen families, de mensen die gedwongen zijn hun huis te verlaten en alle gemeenschappen die zich inzetten om deze crisis het hoofd te bieden", schrijft Albert op Instagram. "Wij hebben grote bewondering voor de moed van de brandweerlieden, de reddingsdiensten en al degenen die onvermoeibaar werken om de bevolking te beschermen en de bedreigde natuurgebieden te redden."

Volgens Albert richten de branden zware schade aan natuurgebieden en de biodiversiteit aan. "Ze zijn voor een deel het gevolg van de ingrijpende ontregeling van ons klimaat, wat nu meer dan ooit vraagt om moedige maatregelen. De bescherming van ons milieu is een urgente kwestie die ons allemaal moet verenigen", vindt hij.

De Monegaskische vorst is niet de eerste royal die zich uitspreekt over de branden in onder meer Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Prins William plaatste maandag een soortgelijk bericht.