DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiliging moet worden ingezet zolang dat nodig is in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers te weren. Woonzorgcentrum Kloosterheerd doet dat sinds kort, omdat jongeren daar in de avond voor overlast zorgen. Van den Brink noemt dat "onwenselijk".

Volgens het zorgcentrum is dat omdat de jongeren een slaapplek zoeken. CDA-minister Van den Brink zei vrijdag dat iedereen "een plek heeft in Ter Apel".

Van den Brink zei dat de overlast moet worden aangepakt en dat hij daarover contact heeft met de burgemeester en de gemeenteraad van Westerwolde, de gemeente waar Ter Apel ligt. Zo wil hij onder meer het snelrecht inzetten om overlastgevende asielzoekers snel te kunnen veroordelen. Daarnaast moeten ze naar het asielzoekerscentrum in Hoogeveen worden gestuurd. Dat is een handhaving en toezichtlocatie waar overlastgevers worden opgevangen.