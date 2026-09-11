UTRECHT (ANP) - Sergio Padt keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman die eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets liet ontbinden, heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028.

Padt vertrok in 2021 van FC Groningen naar Ludogorets, waar hij in totaal 152 keer op doel stond en vier landstitels won. Eerder kwam hij uit voor onder meer Go Ahead Eagles en KAA Gent. Bij Utrecht moet Padt het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen.

"12,5 jaar geleden wilde ik al naar FC Utrecht", vertelt Padt op de website van zijn nieuwe werkgever. "Toen ging het uiteindelijk niet door, maar ik heb altijd een goed gevoel gehouden bij deze club. Dat het nu, zoveel jaar later, alsnog realiteit wordt, maakt me ontzettend blij en trots."