Van der Staaij: onderbouwing maatregelen niet altijd logisch

DEN HAAG (ANP) - De wettelijke onderbouwing van de coronamaatregelen was volgens toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij niet altijd logisch. Hij zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona dat hij liever niet had gezien dat de eerste maatregelen op basis van noodverordeningen werden ingevoerd.

"Met noodverordeningen werden allerlei stappen gezet die je bij goed doordenken over de inperking van grondrechten niet genomen zou hebben", aldus Van der Staaij. Hij werd niet gevraagd naar voorbeelden.

Volgens Van der Staaij was het beter geweest als de regering direct voor het staatsnoodrecht was gegaan als wettelijke onderbouwing om maatregelen in te voeren zonder akkoord van de Tweede en Eerste Kamer. "Al was dat ook verouderd. Het was een EHBO-doos waar dingen uit misten."

De noodverordeningen werden later vervangen door een tijdelijke wet voor coronamaatregelen. De avondklok werd uiteindelijk wel ingevoerd op basis van staatsnoodrecht. Dat vond Van der Staaij dan weer niet nodig, al begreep hij het wel, "omdat het zo uitzonderlijk was".