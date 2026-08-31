Marius Borg Høiby mag aanwezig zijn bij begrafenis koning Harald

Marius Borg Høiby mag de begrafenis van koning Harald bijwonen. Dat heeft de Noorse politie bevestigd aan media als Aftenposten en TV 2. De zoon van koningin Mette-Marit draagt momenteel een enkelband en verblijft op het landgoed Skaugum, maar hij heeft toestemming gekregen om het terrein te verlaten.

Høiby werd in juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling. Hij heeft beroep aangetekend. Høiby, de zoon van Mette-Marit uit een eerdere relatie, had eerder ook toestemming gekregen om koning Harald te bezoeken toen hij in het ziekenhuis lag.

De vader van de nieuwe koning Haakon overleed vrijdag. De uitvaart van Harald is op 9 september.