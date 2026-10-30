Van Essen: best diepgegaan met verbeteringen stikstofplannen

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Jaimi van Essen is naar eigen zeggen "best diepgegaan, met allerlei verbeteringen" aan zijn stikstofplannen. De D66-bewindsman heeft tot donderdagavond laat en vrijdagochtend met boerenorganisaties LTO en NAJK overlegd. Hij herhaalt dat dit geen onderhandelingen zijn. "Ik vond de gesprekken af en toe echt wel kritisch."

Van Essen waagt zich niet aan een voorspelling over hoe de aanpassingen bij de boeren zullen vallen. De boerenclubs hebben na afloop van het gesprek ook gezegd dat ze pas hun oordeel vellen zodra de plannen openbaar zijn. Dat is naar verwachting vrijdagmiddag.

Op dezelfde ochtend dat Van Essen met de boeren sprak, zat een ander deel van het kabinet met oppositiepartijen aan tafel over de belastingen. BBB wil dat Van Essen zijn plannen versoepelt en stemt anders niet in met het belastingplan. Die partij trekt samen op met JA21 en SGP, die ook nog eisen hebben over asiel en medisch-ethische kwesties.