Tino Martin staat open voor plek bij De Toppers

Tino Martin staat ervoor open om zich bij gelegenheidsformatie De Toppers te voegen. "Ik denk dat elke zanger in Nederland daar wel deel van uit wil maken", zei de 42-jarige zanger tegen RTL Boulevard. Hij zei zichzelf geschikt te achten, maar wilde er verder niet te veel over kwijt. Wel zei Martin dat er achter de schermen gesprekken worden gevoerd.

Vorige week maakte Gerard Joling onverwacht bekend dat hij stopt bij De Toppers. Sindsdien wordt er veel gespeculeerd over wie zijn opvolger zou kunnen zijn. Gordon, die in de eerste jaren bij de zanggroep zat, zei open te staan voor een comeback.

De Toppers staan jaarlijks met een concertreeks in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De huidige formatie bestaat uit René Froger, Jan Smit en Jeroen van der Boom.