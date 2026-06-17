Van Essen: herstel natuur belangrijker dan stikstof in de Peel

GRIENDTSVEEN (ANP) - Het herstellen van de natuur in de Peel door onder meer te zorgen voor voldoende water, is "eigenlijk belangrijker dan stikstof", zegt landbouwminister Jaimi van Essen (D66). De Peel is een van de gebieden waar de natuur er het slechtst aan toe is, onder meer door stikstof en verdroging. Net als voor de Veluwe is daar woensdag een akkoord ondertekend over een regionale aanpak voor natuurherstel en ervoor te zorgen dat er weer vergunningen verleend kunnen worden.

Van Essen heeft, net als voor de Veluwe, 300 miljoen euro van het vorige kabinet ter beschikking voor het gebied. 110 miljoen euro is voor boeren die willen verduurzamen of een ander type bedrijf willen gaan runnen. Zo'n 50 miljoen euro is voor boeren die willen stoppen of verhuizen. De rest van het geld is bedoeld voor natuurbeheer. De totale pot wordt verdeeld over de provincies Brabant en Limburg, ieder krijgt 150 miljoen euro.

Op de Veluwe is afgesproken hoeveel stikstof er rondom het natuurgebied verminderd moet worden de komende jaren. Dat soort afspraken zijn in Brabant en Limburg niet gemaakt. Wat de afspraken betekenen voor boeren, ondernemers en inwoners van de regio moet nog bezien worden. Gebiedsmanager Niels Aten legt uit dat dit "zo ongeveer op perceelsniveau" gaat gebeuren. Het overheidsgeld is dan bijvoorbeeld om stukken grond te ruilen tussen boeren die hun bedrijf anders willen inrichten. Afhankelijk van wat boeren willen en wat er aan de natuur moet gebeuren, worden de plannen concreet.

De plannen voor meer water in de natuur zullen betekenen dat het water in sloten en beken hoger zal komen te staan. Dat betekent voor boeren dat ze bijvoorbeeld minder goed aardappelen kunnen telen of de koeien later naar buiten kunnen.