Voormalig Chicago-lid Walter Parazaider (81) overleden

Walter Parazaider, een van de oud-leden van de Amerikaanse rockband Chicago, is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van de muzikant laten weten aan TMZ. Parazaider leed jarenlang aan de ziekte van Alzheimer.

"Hij heeft dapper tegen de ziekte van Alzheimer gestreden, maar helaas is het vanavond voorbij", aldus zijn echtgenote JacLynn. "We zullen hem zeker missen... We waren 59 jaar getrouwd en hebben 59 prachtige jaren gehad." De familie laat weten dat er op een later moment een herdenkingsdienst zal plaatsvinden.

De muzikant scoorde met Chicago hits als If You Leave Me Now en Hard To Say I'm Sorry. De band werd in 2016 opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Een jaar later trok Parazaider zich terug uit de band vanwege gezondheidsproblemen.