Van Essen optimistisch over haalbaarheid Europese natuurwet

DEN HAAG (ANP) - Met de plannen om uit de stikstofcrisis te komen, boekt het kabinet ook vooruitgang om de doelen van een nieuwe Europese natuurwet te halen, verwacht natuurminister Jaimi van Essen (D66). Na de wekelijkse ministerraad klonk hij optimistisch over de haalbaarheid van deze zogeheten natuurherstelverordening. "Ik heb er vertrouwen in."

Volgens deze verordening moeten Europese landen plannen maken om hun natuur in goede staat te herstellen. Van Essen heeft een concept van het Nederlandse plan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofplannen van het kabinet zijn daarin nog niet verwerkt, zei hij tegen het ANP. Als die eenmaal verwerkt zijn, "dan hebben we de allergrootste stappen gezet".

Wat Nederland precies moet doen om aan de Europese natuurwet te voldoen, is op sommige punten nog onduidelijk. Over natuur in steden staat bijvoorbeeld in het plan: "We moeten nog bepalen welke extra maatregelen er nodig zijn." Naar verwachting wordt het een "uitdaging" om die maatregelen snel uit te voeren.