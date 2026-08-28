Armin van Buuren nam drie weken vrij om tot rust te komen

Armin van Buuren heeft drie weken vrij genomen om tot rust te komen. De 49-jarige dj bracht de tijd met zijn gezin door in Kroatië en noemt de vakantie op Instagram "precies de reset die ik nodig had".

Van Buuren schrijft dat hij nog altijd veel houdt van zijn werk als dj, maar dat het soms nodig is om afstand te nemen van de drukte. "Geen druk, geen volle agenda en niet van de ene plek naar de andere haasten", schrijft hij over zijn vakantie. Hij luisterde onder meer naar jazz en ambientmuziek, las weer een boek en zegt bijna tien uur per nacht te hebben geslapen.

Volgens de dj heeft de vakantie hem eraan herinnerd dat rust nemen geen verspilde tijd is. "Soms is het precies wat je nodig hebt om weer verbinding te maken, nieuwe inspiratie te vinden en te waarderen wat er thuis op je wacht." Van Buuren zegt met nieuwe energie terug te keren.