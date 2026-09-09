DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude gegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken en riskeert daarom een dwangsom van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De VVD'er wil zo tijd kopen om uit te zoeken of het wettelijk mogelijk kan worden gemaakt om deze gegevens te bewaren, na eerdere vruchteloze pogingen hiertoe. Kamerleden drongen hierop woensdag wederom aan bij een debat over de politie.

Het gaat hierbij om informatie die op het eerste gezicht niet gerelateerd is aan een cold case, maar toch van nut kan zijn. Zo kan het later relevant blijken dat iemand in de buurt van een plaats delict een boete kreeg voor te hard rijden. Gegevens die wel direct in verband worden gebracht met een onopgeloste zaak, worden opgenomen in het dossier en mogen wel langer worden bewaard.

Tot nu toe zeggen de AP en de Raad van State dat de politie niet een "hooiberg" gegevens jaren mag bewaren in de hoop dat er een relevante speld in zit, aldus Van Weel.

Steun Tweede Kamer

Een Kamermeerderheid vindt dat de minister de wet moet aanpassen om het bewaren van zulke gegevens mogelijk te maken. Van Weel is daartoe bereid, maar zei dat hij nog geen manier heeft gevonden die juridisch standhoudt.

De komende tijd laat de minister onderzoeken hoe vier omringende EU-landen dit geregeld hebben. Ook gaat hij hierover in gesprek met Geert Potjewijd, de nieuwe voorzitter van de AP. Daarnaast laat hij de politie verder werken aan een plan om de gegevens beter te sorteren. "Zolang deze acties lopen, zal ik de politie vragen om de bedoelde gegevens te blijven bewaren."

Dat de AP hiervoor een dwangsom zou kunnen opleggen, vindt de minister een risico dat hij bereid is te nemen. Hij vroeg de Tweede Kamer om hem hierin te steunen.