OSLO (ANP) - De Noorse premier Jonas Gahr Støre is "diep dankbaar" voor de 35 jaar dat Harald koning van Noorwegen was. De vorst maakte zijn functie "menselijk", aldus Støre tijdens de uitvaartdienst voor Harald in de Domkerk in Oslo.

"Als wij juichten, juichte hij met ons mee, luid lachend en met een twinkeling in zijn ogen. En toen het verdriet ons na 22 juli trof, deelde hij dat verdriet met ons", herinnerde de premier. Hij verwees daarmee naar de aanslagen die Noorwegen in 2011 troffen.

De premier stipte ook Haralds grote plichtsbesef en respect voor de democratie aan. De koning zat vrijwel elke week de ministerraad voor, zelfs tot een paar weken voor zijn dood. Voor Støre en zijn voorgangers was de koning een unieke gesprekspartner, stelde hij. Met het heengaan van Harald is een tijdperk ten einde, maar begint er volgens de premier ook weer een.

"Namens het Noorse volk zeg ik: bedankt voor alles." Hij vervolgde tegen de nieuwe koning Haakon: "Leve de koning!"