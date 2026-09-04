DEN HAAG (ANP) - Nederland is geen narcostaat, benadrukt justitieminister David van Weel na de grote schietpartij in Overasselt eerder deze week. Criminelen zijn hier niet de baas, aldus de VVD-bewindsman na afloop van de wekelijkse ministerraad. "Ik durf gewoon een dikke middelvinger op te steken naar Bolle Jos, en te vertellen dat we hem gaan pakken."

De schietpartij, waar tientallen zwaarbewapende mannen bij betrokken waren, kostte een beveiliger het leven. Van Weel denkt dat het gevaar in het hevig geschrokken Gelderse dorp nu wel geweken is. "Ik verwacht niet dat er nog een keer veertig man dat dorp binnen zullen vallen. Het is ook zo dat we het overgrote deel van deze mensen gewoon gepakt hebben."

Of de meermaals voor grootschalige drugshandel veroordeelde 'Bolle Jos' Leijdekkers en zijn organisatie iets te maken hebben met de dodelijke geweldsexplosie in Overasselt, is overigens niet zeker. Zijn advocaten spraken dat deze week met klem tegen. De politie houdt zich daarover tot dusver op de vlakte.