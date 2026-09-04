Veel Hollywoodsterren denken met bewondering terug aan de recent overleden feminist Gloria Steinem. Onder meer Julianne Moore, Reese Witherspoon, Barbra Streisand en Jessica Alba delen foto's waarop ze samen met Steinem staan.

Moore deelt een foto van de opnameset van de film The Glorias (2020), gebaseerd op het boek My Life on the Road van Steinem. Moore speelde daarin de rol van Steinem. Volgens de actrice behoort die tijd tot "de meest leerzame periodes van mijn leven". "Haar eerlijkheid, haar tolerantie, haar geduld en haar niet-aflatende inzet voor humanisme en inclusie bieden ons allemaal een moreel kompas."

Op de foto van Witherspoon poseren de activist en actrice in de Oval Office in het Witte Huis. "Gloria Steinem veranderde hoe vrouwen naar zichzelf keken en wat de mogelijkheden waren... Ik was daar een van", schrijft ze. "Ik zag een documentaire waarin Gloria sprak over hoe belangrijk het is om te zien hoe een onderschatte vrouw de held van haar eigen verhaal wordt." Witherspoon was daardoor geïnspireerd om de hoofdrol in de populaire film Legally Blonde aan te nemen.

'Menselijkheid'

Streisand was "diep onder de indruk" van Steinem toen ze haar ontmoette in de jaren zeventig. De activist stond voor "alles waar ik zelf in geloofde", schrijft de zangeres. "Wat haar zo bijzonder maakte, was niet alleen de kracht van haar overtuigingen, maar ook de menselijkheid en elegantie waarmee ze die uitte."

In 2015 was Alba samen met Steinem onderdeel van een panel over gendergelijkheid. De actrice noemt het "een eer" om dat moment met Steinem te delen. Ook Madonna, Paris Hilton en Pedro Pascal delen hun bewondering voor Steinem op sociale media.

Steinem overleed op 92-jarige leeftijd. In de jaren zestig werd ze bekend van haar journalistieke werk, waarin ze seksistische praktijken bij de Playboy Club blootlegde. In de decennia daarna werd ze een bekende voorvechter van de tweede feministische golf.