DEN HAAG (ANP) - Het is nog niet duidelijk wie achter de bommeldingen zit waarmee donderdag zeker vijftien vliegtuigen in Europa te maken kregen, zegt minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) een dag later. De meldingen zijn volgens hem moeilijk te traceren omdat ze anoniem zijn gedaan.

Volgens de bewindsman zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat een statelijke actor verantwoordelijk is voor de valse bommeldingen, maar niks wordt uitgesloten. Inlichtingendiensten waarschuwden onlangs dat Rusland de hybride oorlog tegen Europa zou opvoeren.

In geen van de vliegtuigen werden explosieven aangetroffen. Ook een vliegtuig van KLM onderweg naar Tel Aviv kreeg te maken met een bommelding. Het toestel maakte daarop de geplande tussenstop in de Roemeense hoofdstad Boekarest.