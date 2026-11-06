De Ierse band U2 staat achter Macklemore, die voor veel ophef heeft gezorgd om zijn pro-Palestijnse uitspraken tijdens de Amerikaanse tournee van Ed Sheeran. "Wij steunen Macklemores recht als artiest volledig om te zeggen wat hij wilde zeggen", vertelt bandlid The Edge tegen de BBC.

De artiest toont eveneens begrip voor Sheeran, die Macklemore uit het voorprogramma van zijn show zag vertrekken. "Ik vind niet dat Ed aan de schandpaal genageld moet worden. Hij zat in een heel lastige situatie", aldus The Edge. Hij benadrukt daarbij wel waardering te hebben voor "de andere jonge artiesten die besloten uit zijn tournee te stappen. Zij kwamen op voor het recht van een artiest op vrije meningsuiting, en dat is volgens mij uiteindelijk waar het om draait", stelt de gitarist.

U2 maakt volgend jaar een comeback met een grootse stadiontour. De band treedt ook op in Amerikaanse stadions die Sheeran onder druk zetten om Macklemore uit zijn show te weren.

Sheeran heeft benadrukt dat het niet zijn keuze was om de Amerikaanse rapper uit zijn voorprogramma te schrappen. Dat besluit werd genomen door de organisator van de tour.