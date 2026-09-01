DEN HAAG (ANP) - "Dit geweld tolereren we niet", reageert justitieminister David van Weel op X op de schietpartij in Overasselt waarbij een dode viel en twee agenten gewond raakten. Op beelden die De Telegraaf heeft gepubliceerd is een grote groep bewapende mannen te zien die 's nachts door de plaats liep.

De VVD-bewindsman schrijft verder dat hij meeleeft met de gewonde agenten en de omwonenden die het hebben meegemaakt.

In de Gelderse plaats zijn veel politiemensen en hulpdiensten aanwezig, ziet een verslaggever van het ANP.