Lionel Richie 'maakt het goed' na ziekenhuisopname

Lionel Richie maakt het goed nadat hij afgelopen weekend werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat melden meerdere Amerikaanse media op basis van een bron dicht bij de zanger. De ziekenhuisopname volgde na een optreden in theater The Muny in St. Louis, in de Amerikaanse staat Missouri.

Op beelden van het concert, gedeeld door TMZ, is te zien dat de 77-jarige muzikant tijdens het nummer All Night Long om een kruk vroeg aan zijn team, zodat hij tijdens het nummer kon zitten. Eerder moest de zanger op 20 juni zijn concert in Minnesota vroegtijdig afbreken nadat hij onwel was geworden op het podium.

Richies concert in St. Louis dit weekend was zijn eerste optreden sinds het einde van zijn tournee met Earth, Wind, and Fire. In september en begin oktober komen de twee acts opnieuw samen om hun ingehaalde shows in San Francisco, Chicago en Columbus te spelen. Vervolgens reist Richie af naar Las Vegas voor een reeks concerten in oktober en november.