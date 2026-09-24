Van Weel: Rekenkamer had gelijk, Kamer op verkeerde been

DEN HAAG (ANP) - "Het is klip en klaar dat u zich op het verkeerde been gezet heeft gevoeld," zei minister David van Weel (VVD, Justitie) tegen de Tweede Kamer in het laatste deel van het debat over de aangiftes die waren blijven liggen. "Daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in." Eerder in het debat maakte de minister al excuses, maar zei hij dat hij de Kamer niet had misleid.

Van Weel moest zich verantwoorden in een debat nadat hij had gesteld dat aangiftes die waren blijven liggen, vooral meldingen betroffen. De Algemene Rekenkamer stelde dat de minister daarmee de Kamer op het verkeerde been had gezet. Dat waren "nuances", volgens de minister. Na die woorden bleven veel Kamerleden van de oppositie met twijfels achter.

Van Weel sprak Kamerleden van SGP en PRO persoonlijk aan: "Ik ben onvolledig geweest, in de woorden van meneer Van Dijk. Tegen mevrouw Mutluer zeg ik ook: dat is nooit mijn bedoeling geweest en had ook niet gemogen. Dat moet anders, dat kan anders. En dat wil ik u graag bewijzen."

Een PVV-motie van wantrouwen gericht aan Van Weel werd ruim verworpen. Alleen Forum voor Democratie stemde mee. SP en JA21 zeiden voorafgaand aan de stemming dat de laatste woorden van Van Weel belangrijk waren om uiteindelijk tegen te stemmen.

"Wij zaten echt op het randje van steun voor de motie van wantrouwen," stelde Ingrid Coenradie van JA21. De houding van Van Weel op het laatst had ze graag eerder in het debat gezien. "En ik verwacht dan ook dat we geen minister meer zien die achteraf dingen herstelt, maar een minister die de vlucht vooruit neemt en de relatie met de Algemene Rekenkamer écht herstelt."

JA21 is belangrijk als mogelijke samenwerkingspartner voor het minderheidskabinet om regeringsplannen aan een meerderheid in de Tweede Kamer te helpen.