Van Bommel noemt debuut in Oranje 'het hoogst haalbare'

AMSTERDAM (ANP) - Ruben van Bommel noemt zijn debuut in Oranje "het hoogst haalbare voor een Nederlandse voetballer". De 22-jarige aanvaller van PSV kwam in de 83e minuut tegen Duitsland het veld in als invaller. "Deze staat zeker heel hoog op mijn lijst", stelde Van Bommel na afloop van het 1-1-gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA.

Van Bommel kon terugkijken op een kort, maar sterk debuut. Hij gaf in de slotfase de assist op Cody Gakpo, die de gelijkmaker voor Oranje maakte. "Debuteren is het mooiste, maar helemaal als je dan ook nog een assist geeft", zei Van Bommel in de catacomben van het stadion.

Van Bommel had een paar minuten nodig om erin te komen. "Je moet direct mee in het tempo van de wedstrijd. Ik moest een paar duels aangaan. Daarna zat ik er redelijk in", legde Van Bommel uit. "Daarna zag ik aan het einde van de wedstrijd Cody gaan. De bal moest bij hem komen. Dat hij hem vliegend met de binnenkant van zijn voet in het doel schoot, was heel mooi."