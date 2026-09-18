Van Weel tegen demonstranten: hou het dit weekend rustig

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel roept demonstranten die dit weekend gaan protesteren op het "rustig" te houden. Zaterdag vindt een extreemrechtse demonstratie plaats op het Malieveld in Den Haag, met verderop in de stad een tegendemonstratie. Ook Extinction Rebellion gaat demonstreren. De actiegroep is van plan de snelweg bij Utrecht te blokkeren.

Dat laatste mag sowieso niet, benadrukt Van Weel. Tegen de andere demonstranten zegt hij: "pleeg geen vernielingen, pleeg geen strafbare feiten."

Van Weel vindt het "de politie-inzet niet waard" om uit de hand gelopen demonstraties aan te pakken. "Dat is ook helemaal niet wat ik wil."

De minister vindt dat betogers het demonstratierecht "eroderen" door er "telkens een puinzooi van te maken". "De temperatuur in de samenleving loopt ook steeds verder op", beschouwt hij. Volgens hem ligt er ook een rol bij politici om de rust te laten terugkeren in het publieke debat.