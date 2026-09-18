Duitse voetbalbond wil 'zonder twijfel' FIFA-baas Infantino weg

BERLIJN (ANP/AFP) - Vicevoorzitter Hans-Joachim Watzke van de Duitse voetbalbond (DFB) heeft benadrukt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. "Hij moet weg, zonder twijfel", zei de Duitse bestuurder.

Watzke lichtte er tijdens een bijeenkomst over kunstmatige intelligentie in Berlijn drie punten van kritiek uit: de FIFA-vredesprijs voor de Amerikaanse president Donald Trump, het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Folarin Balogun op het WK op verzoek van Trump en het inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK.

Infantino "heeft deze prijs zelf in het leven geroepen en zelf de beslissing genomen. Je kunt niet zomaar in je eentje iets bedenken en dat vervolgens aankondigen; het is waanzin", zei Watzke over de FIFA-vredesprijs. De Duitser liet zich in soortgelijke bewoordingen uit over de zaak-Balogun.

"Het is volslagen absurd", zei Watzke over het investeringsplan rond het WK. "Niemand wist ervan. Zijn vicevoorzitters wisten van niets en de FIFA-raad wist van niets."