HEERENVEEN (ANP) - De meeste bussen van Arriva rijden woensdag niet als gevolg van de landelijke staking in het openbaar vervoer. Het vervoersbedrijf probeert de normale dienstregeling zoveel mogelijk in stand te houden. Er rijden woensdag de hele dag geen treinen van Arriva.

Of een buschauffeur staakt, weet Arriva pas bij de start van de dienst. Daarom heeft het vervoersbedrijf woensdagochtend pas een overzicht van welke bussen rijden.

In Twente en de Achterhoek rijden er geen lijnbussen, alleen kleinere bussen en buurtbussen. In Noord-Brabant rijdt een kwart van de Arriva-bussen en in Limburg ongeveer 30 procent. In de regio Rivierenland rijdt driekwart van de bussen wel.

Het vervoersbedrijf adviseert reizigers om de reisplanner goed in de gaten te houden. De landelijke staking in het openbaar vervoer is onderdeel van een reeks van acties en stakingen van de vakbonden tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid.