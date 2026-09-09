DEN HAAG (ANP) - De stijgende olieprijs raakt ook de levering van noodhulp. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie CARE, die stelt dat een steeds groter deel van het budget naar vervoer, brandstof en inkoop gaat. "Daardoor blijft minder geld over voor directe hulp."

Als oorzaak voor de stijgende olieprijs wordt onder meer de verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz genoemd. Hoofd humanitaire hulp Jojanneke Spoor van CARE Nederland benadrukt dat de inkoop van brandstof geen bijkomstigheid is. "Vrachtwagens vervoeren voedsel, water en medicijnen, terwijl generatoren klinieken, waterpompen en koelsystemen draaiende houden."

Als voorbeeld noemt de organisatie de prijs van een doos therapeutische melk voor ernstig ondervoede kinderen in Somalië. Die ging van 139 dollar in 2024 naar 200 dollar in 2026. "Met een bedrag waarmee CARE in 2024 honderd dozen kon kopen, kunnen nu nog ongeveer 69 dozen worden ingekocht", aldus CARE in een verklaring.

Ook in Soedan stijgen de prijzen. CARE zegt met tientallen partijen, zoals leveranciers en verkopers, te hebben gesproken. Zij maakten allemaal melding van hogere kosten bij de inkoop. Ook bleek het vaak lastig om voorraden op peil te houden. De organisatie pleit daarom onder meer voor veilige handelsroutes en meer flexibele financiering om te kunnen reageren op plotse prijsstijgingen.