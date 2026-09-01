DEN HAAG (ANP) - Ondanks de neerslag van de afgelopen twee weken zijn er regionaal nog duidelijke effecten van de droogte. De droogtemonitor van Rijkswaterstaat zegt dat veel droogtemaatregelen nog steeds van kracht zijn. Die worden waar mogelijk afgebouwd, maar op sommige plekken paraat gehouden om indien nodig opnieuw in te zetten.

Het landelijke gemiddelde neerslagtekort is iets gedaald, en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. De effecten voor de scheepvaart zijn enigszins verminderd. Maar voor herstel van watersystemen en de natuur is langdurig en bovengemiddeld veel neerslag nodig.

Voor de komende week wordt overwegend droog weer verwacht in de stroomgebieden van de Maas en Rijn. Als gevolg zal de afvoer van de Rijn volgende week waarschijnlijk dalen richting 700 kubieke meter water per seconde. Normaal stroomt er in september ongeveer dubbel zoveel water door de rivier.