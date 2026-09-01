President Oostenrijk ontvangt Duitstalige staatshoofden

Verschillende staatshoofden van de Duitstalige landen zijn dinsdag in Innsbruck voor hun jaarlijkse informele top. De Duitstalige top duurt in totaal twee dagen. President Alexander Van der Bellen van Oostenrijk en zijn vrouw Doris Schmidauer zijn dit keer de gastheer en gastvrouw.

Op foto's van persbureau EPA is te zien dat Van der Beilen de Belgische koning Filip en koningin Mathilde ontvangt. Ook erfprins Alois van Liechtenstein en zijn vrouw erfprinses Sophie zijn bij de top, evenals de Luxemburgse groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie. Verder zijn ook de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender en de Zwitserse president Guy Parmelin en zijn vrouw Caroline Parmelin van de partij.

Deze informele bijeenkomsten vinden sinds 2004 plaats in één van de zes deelnemende landen. De staatshoofden van Liechtenstein, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België spreken onder meer over verschillende actuele vraagstukken en de toekomst van Europa.

Na hun overleg in Innsbruck brengen de staatshoofden een bezoek aan de Stubaier-gletsjer. Daar spreken ze over de gevolgen van de klimaatverandering in het Alpengebied.