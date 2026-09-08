TER APEL (ANP) - Veel asielzoekers zijn maandagavond laat vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel naar een noodnachtopvang gebracht om daar de nacht door te brengen. Dat moet voorkomen dat ze noodgedwongen buiten slapen wanneer er binnen geen plek voor ze is.

Het Rode Kruis laat dinsdag weten dat 98 mensen naar de nachtopvang in Zuidwolde (Drenthe) zijn gebracht. Daar zaten niet eerder zo veel mensen. Verder werden 26 mensen overgebracht naar een nachtelijke opvang in de Groningse gemeente Pekela, die de afgelopen week leeg kon blijven.

Buiten het aanmeldcentrum is geen hulp meer beschikbaar na het vertrek van hulporganisatie MiGreat. Maar het Rode Kruis denkt niet dat de toename in de nachtelijke opvanglocaties een rechtstreeks gevolg is van de stap van MiGreat.

Opvangorgaan COA zegt dat het in de nacht van maandag op dinsdag erg rustig was bij het veld voor het aanmeldcentrum. Hoeveel mensen buiten het aanmeldcentrum slapen, houdt het COA niet bij. Ook het Rode Kruis heeft daar geen zicht op.