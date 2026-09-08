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Brug A28 uiterlijk donderdagavond weer open

08 sep , 16:47Landelijk
anp080926159 1
ANP
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NIJKERK (ANP) - De Hardenbergerbrug waar de snelweg A28 over loopt, gaat uiterlijk donderdag om 20.00 uur weer open. Dat heeft Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat, gezegd tijdens het wekelijkse vragenuur. Mogelijk gaat de brug eerder open, voegde hij daaraan toe.
Rijkswaterstaat bevestigt de prognose van Karremans. Eerder op de middag zei Rijkswaterstaat nog dat in ieder geval dinsdag en woensdag nodig zijn voor herstelwerkzaamheden. Volgens een woordvoerder is donderdagavond de uiterlijke eindtijd.
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